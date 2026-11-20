Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что хочет заключить новый контракт с капитаном Мартином Эдегором.

В этот международный перерыв стало известно, что Деклан Райс, Давид Райя и Юрриен Тимбер согласовали новые контракты с "Арсеналом", а Пьеро Инкапье уже заключил новую сделку.



Поскольку ранее новые контракты подписали Букайо Сака, Вильям Салиба и сам Артета, будущее Эдегора становится одной из приоритетных задач "Арсенала" на ближайшие месяцы.



Действующий контракт Эдегора истекает в конце следующего сезона, однако Артета хочет, чтобы 27-летний полузащитник сборной Норвегии продлил свое пребывание в "Арсенале".



"Мартин — незаменимый игрок для нас, для меня, для клуба, для команды в последние годы".



"С момента своего перехода он движется по восходящей траектории — с моментами невероятной стабильности и волшебства, а также с чуть более сложными моментами".



"Думаю, он исполняет критически важную роль в том, что мы делаем, и он должен продолжать в том же духе".



"Хочу ли я, чтобы он остался за пределы своего контракта? Да, определенно, да".



"Вы знаете, что я никогда не говорю о таких вещах. Я могу высказать свое мнение, и я думаю, это общее и единодушное мнение всех в клубе", — цитирует Артету Evening Standard.