Оператор дрона извинился за то, что снял на видео первую тренировку "Манчестер Юнайтед" при новом наставнике Маурисио Почеттино.

Накануне в социальных сетях распространилось 12-минутное видео первой тренировки "Юнайтед" при Почеттино на базе в Каррингтоне.



"Юнайтед" отнесся к этому как к серьезному нарушению безопасности, и поднялась настолько большая шумиха, что автор видео по имени Колин удалил запись со своего ютуб-канала CC Overview и выступил с извинениями.



Колин настаивает, что не нарушал никаких правил или законов, а также уверяет, что не является шпионом "Ливерпуля", против которого "Юнайтед" сыграет в ближайшее воскресенье.



"Я бы хотел высказаться насчет вчерашнего инцидента. С моей стороны имело совершенно ошибочное суждение, из-за чего я снял часть тренировочного занятия "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне. И хотя полет был законным с точки зрения законов о дронах, я полностью признаю, что это было неэтично с моей стороны".



"Я бы хотел извиниться перед "Манчестер Юнайтед", Маурисио Почеттино и игроками за мои действия, и я искренне надеюсь, что эти действия не повлияют на исход какого-либо матча".



"Я бы также хотел заверить, что футбольный клуб "Ливерпуль" или какой-либо другой футбольный клуб не имеет отношения к моему решению произвести съемки в Каррингтоне вчера. Видео было удалено с моего канала", — гласит заявление оператора дрона.