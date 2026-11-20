В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником сборной Англии по четвертьфинальному раунду Лиги Наций стала Норвегия.

Благодаря победе 2:3 в гостях у Испании в прошлый уикенд англичане финишировали во главе своей группы, тогда как Норвегия в своем квартете заняла второе место, пропустив вперед Португалию.



Англия и Норвегия встречались лишь минувшим летом, когда Джуд Беллингем своим голом в компенсированное время принес команде Томаса Тухеля победу 1:2 в четвертьфинале Чемпионата Мира.



В случае победы над Норвегией англичане попадут в полуфинал Лиги Наций, где сразятся с Бельгией или Германией.



Каждый четвертьфинал Лиги Наций будет сыгран в два матча — 25-27 и 28-30 марта. Оставшиеся раунды соревнования пройдут с 9 по 13 июня.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Наций



Испания — Франция

Норвегия — Англия

Голландия — Португалия

Бельгия — Германия



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Наций



Голландия / Португалия — Испания / Франция

Бельгия / Германия — Норвегия / Англия