Англия сыграет с Норвегией в 1/4 финала Лиги Наций
В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником сборной Англии по четвертьфинальному раунду Лиги Наций стала Норвегия.
Благодаря победе 2:3 в гостях у Испании в прошлый уикенд англичане финишировали во главе своей группы, тогда как Норвегия в своем квартете заняла второе место, пропустив вперед Португалию.
Англия и Норвегия встречались лишь минувшим летом, когда Джуд Беллингем своим голом в компенсированное время принес команде Томаса Тухеля победу 1:2 в четвертьфинале Чемпионата Мира.
В случае победы над Норвегией англичане попадут в полуфинал Лиги Наций, где сразятся с Бельгией или Германией.
Каждый четвертьфинал Лиги Наций будет сыгран в два матча — 25-27 и 28-30 марта. Оставшиеся раунды соревнования пройдут с 9 по 13 июня.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Наций
Испания — Франция
Норвегия — Англия
Голландия — Португалия
Бельгия — Германия
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Наций
Голландия / Португалия — Испания / Франция
Бельгия / Германия — Норвегия / Англия
20.11.2026 15:00
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