Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что вингер Букайо Сака пропустит еще четыре недели.

Сака не играет за "Арсенал" с тех пор, как на ровном месте получил травму против "Баварии" в Лиге Чемпионов в октябре.



Пока Сака находится лишь на середине своего пути по возвращению в строй, поэтому матчи против "Ньюкасла", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити", "Брентфорда", "Тоттенхэма", "Реала", "Борнмута" и "Манчестер Юнайтед" в ближайший месяц Артета готовится сыграть без Букайо.



"Мы провели еще одно обследование, и он очень быстро идет на поправку".



"Но похоже на то, что это будет травма, восстановление после которой займет восемь недель. Более или менее. В данный момент прошло четыре, поэтому ему все еще потребуется время", — цитирует Артету Sky Sports.



Артета также поведал, что защитник Вильям Салиба доступен для участия в матчах, но полузащитник Мартин Субименди пропустит несколько недель с полученным в сборной Испании повреждением задней поверхности бедра.