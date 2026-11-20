Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что у нового главного тренера "красных дьяволов" Маурисио Почеттино есть все шансы на успех.

По мнению Янга, при назначении Почеттино боссы "Юнайтед" руководствовались теми успехами, которых Маурисио добился в "Тоттенхэме".



Янг убежден, что Почеттино способен это повторить в "Юнайтед", однако Маурисио потребуется большие полномочия и поддержка.



"Думаю, они рассматривали многих тренеров, которые находились без работы, но они увидели, чего он добился, особенно в "Тоттенхэме".



"Он произвел перестройку в "Тоттенхэме", но это заняло два или три года. Он поднял "Тоттенхэм" из низов таблицы до третьего места, до второго места, до финала Лиги Чемпионов. Это показывает, каким мастерством он обладает".



"Он даже сказал, что всегда хотел вернуться в Премьер-Лигу. Он любит Премьер-Лигу".



"Думаю, это назначение может оказаться хорошим, если он получит контроль над приходящими и уходящими игроками, а руководство по-настоящему поверит в него и поддержит его", — сообщил Янг Givemesport.