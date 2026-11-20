Главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле признался, что пытался отговорить полузащитника Бруно Гимараэса от перехода в "Арсенал" минувшим летом.

"Арсенал" приобрел Гимараэса у "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов всего через три дня после назначения Яйссле в клубе с "Сент-Джеймс Парк".



"Ньюкасл" отчаянно пытался удержать своего капитана и любимчика фанатов, однако Гимараэс твердо решил уйти на повышение.



"Я лишь провел короткую встречу с Бруно. Но решение уже было принято. Я старался изо всех сил переубедить его, но его решение было принято".



"Мы полагались на него как на лидера в прошлом сезоне. Я пытался объяснить ему, какой будет его роль у нас".



"Решение уже было принято, о чем он уведомил меня. Я получил информацию заранее, но моя задача в том, чтобы все равно постараться изо всех сил. По крайней мере, я могу посмотреть в зеркало и сказать, что я попытался", — цитирует Яйссле The Athletic.