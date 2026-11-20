Яйссле поведал, что пытался отговорить Гимараэса от перехода в "Арсенал"
Главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле признался, что пытался отговорить полузащитника Бруно Гимараэса от перехода в "Арсенал" минувшим летом.
"Арсенал" приобрел Гимараэса у "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов всего через три дня после назначения Яйссле в клубе с "Сент-Джеймс Парк".
"Ньюкасл" отчаянно пытался удержать своего капитана и любимчика фанатов, однако Гимараэс твердо решил уйти на повышение.
"Я лишь провел короткую встречу с Бруно. Но решение уже было принято. Я старался изо всех сил переубедить его, но его решение было принято".
"Мы полагались на него как на лидера в прошлом сезоне. Я пытался объяснить ему, какой будет его роль у нас".
"Решение уже было принято, о чем он уведомил меня. Я получил информацию заранее, но моя задача в том, чтобы все равно постараться изо всех сил. По крайней мере, я могу посмотреть в зеркало и сказать, что я попытался", — цитирует Яйссле The Athletic.
20.11.2026 12:00
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Посмотреть в зеркало и сказать себе: -" Какой же я дэбил", - решение-то было принято...
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