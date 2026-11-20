Итальянские "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что новый главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино получит поддержку на трансферном рынке в январе.



Отбить часть своих предстоящих трат "Юнайтед" может с помощью продажи Зиркзее, чье приглашение из "Болоньи" летом 2024 обошлось "красным дьяволам" в 36.5 млн. фунтов.



В этом сезоне Зиркзее еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" с учетом всех соревнований, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь шестью выходами на замену.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, Зиркзее может найти пристанище в "Ювентусе", чей директор Фредерик Массара хотел заполучить Джошуа еще в "Милан" и затем в "Рому", или "Наполи", чье руководство находится в отличных отношениях с агентами 25-летнего голландца.



Романо добавляет, что интерес из Серии А существует и к нападающему "Юнайтед" Беньямину Шешко, но тот совершенно точно не покинет Манчестер в январе. Вдобавок 23-летний словенец все еще травмирован, планируя вернуться в строй в январе или феврале.