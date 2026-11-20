Новый наставник "Кристал Пэлас" Томас Франк заявил, что его критики знают только десятую часть правды насчет его периода в "Тоттенхэме".

На текущей неделе Франк возглавил "Пэлас", вернувшись к работе после своего увольнения из "Тоттенхэма" в феврале.



Франк провел всего восемь месяцев в "Тоттенхэме", ради которого он бросил "Брентфорд", где его дела шли прекрасно.



Однако Франк не собирается ни перед чем оправдываться, а свой неудачный опыт хочет использовать, чтобы стать лучше.



"У всех нас есть эго. Некоторые контролируют это лучше, чем другие. Для меня имеет значение не критика. Мне важнее, что я могу дать себе, чему я могу научиться, что я могу улучшить, как я могу прибавить".



"В этом мире много умных людей. Но интересная вещь в том, что они знают только десятую часть правды. Десятую часть правды насчет "Брентфорда" и десятую часть правды насчет "Тоттенхэма". Так уж это устроено. Если вы не можете совладать с этим как тренер или игрок, вам здесь не место".



"Вы не можете надеяться, что все будут вас любить и считать лучшим. Найдется более одного человека, кто будет против этого. Но, эй, это футбол".



"Важная вещь в том, что я ничего не читаю. Меня нет в социальных сетях. Это, наверное, весьма хорошо в моей ситуации. Я ни о чем не жалею со своей стороны. Я желаю "Тоттенхэму" всего наилучшего в будущем", — сообщил Франк.