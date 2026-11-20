Владелец "Брайтона" Тони Блум выразил уверенность, что главный тренер Фабиан Хюрцелер надолго останется в клубе.

Согласно слухам, перед назначением Маурисио Почеттино "Манчестер Юнайтед" рассматривал Хюрцелера на должность следующего главного тренера и даже сделал запрос насчет Фабиана.



Однако расставание с Хюрцелером не входит в планы "Брайтона". Блум ожидает надолго сохранить Фабиана и предсказывает, что немецкий специалист однажды возглавит "Баварию".



"Фабиан трудится невероятным образом. Он по-настоящему получает удовольствие здесь, и мы бы сражались изо всех сил, чтобы удержать его, если бы пришлось".



"Думаю, он никуда не уйдет и надолго останется здесь, и мы просто наслаждаемся совместным временем".



"Он прибавляет. Мы обеспечили его условиями, игроками и возможностями, чтобы он по-настоящему рос как главный тренер, и он пользуется этим".



"Нам очень повезло обладать им, и пускай так продолжается еще долго".



"Он будет на вершине или вблизи вершины шорт-листа лучших клубов, когда тем нужно будет нанять тренера. Но он молод. Он еще успеет поработать с этими большими клубами".



"Мюнхен — клуб его мечты. Уверен, однажды он станет главным тренером "Баварии", — цитирует Блума Sky Sports.