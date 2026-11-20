"Фулхэм" надеется оградить своего защитника Калвина Бэсси от интереса "Манчестер Юнайтед" в январе с помощью нового контракта.

Согласно слухам, Бэсси входит в шорт-лист нового главного тренера "Юнайтед" Маурисио Почеттино по укреплению центра обороны в зимнее трансферное окно.



"Фулхэм" находится в уязвимом положении, потому что действующий контракт Бэсси истекает в конце сезона, хотя лондонскому клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Как сообщает The Athletic, "Фулхэм" не настроен отпускать Бэсси и уже работает над согласованием нового контракта с 26-летним защитником сборной Нигерии.



Бэсси является ключевым игроком "Фулхэма" с момента перехода из "Аякса" за 17.5 млн. фунтов летом 2023, к настоящему моменту сыграв уже 113 матчей за "дачников" во всех соревнованиях.



Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа очень ценит Бэсси, которому он даже доверил капитанскую повязку после своего прихода в клуб минувшим летом.