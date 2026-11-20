На базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне произошла утечка информации насчет первой тренировки "красных дьяволов" при новом наставнике Маурисио Почеттино.

Прилетев в Манчестер в среду днем, на следующий день Почеттино провел свою первую тренировку с игроками "Юнайтед", чем начал подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.



В четверг на ютуб была загружена 12-минутная запись тренировочного процесса "Юнайтед" при Почеттино. Это видно было снято с помощью дрона.



Sky Sports называет это "серьезным нарушением безопасности" на базе "Юнайтед". В Каррингтоне повсюду развешаны знаки с информацией о запрете полетов дронов.



Сам автор видео утверждает, что обладает всеми необходимыми лицензиями и страховками, а воздушное пространство над базой "Юнайтед" не является запретной зоной.



