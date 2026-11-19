Президент Украинской федерации футбола и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко потребовал извинений от вингера "Тоттенхэма" Михаила Мудрика после обвинений того в адрес организации.

В недавнем интервью ютуб-каналу "В гостях у Гордона" Мудрик рассказал правду о своей дисквалификации за допинг. Михаил был отстранен от футбола с ноября 2024 по июль 2026 после того, как в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний.



В этом интервью Мудрик, который текущий сезон проводит в "Тоттенхэме" на правах аренды из "Челси", заявил, что мог получить мельдоний только в сборной Украины, потому что в Англии этот препарат не применяется.



Шевченко, который возглавляет Украинскую федерацию футбола, не согласился с такого рода высказыванием и выдвинул встречные обвинения в адрес соотечественника — насчет клеветы.



"Были сделаны громкие заявления насчет Украинской федерации футбола и сборной Украины. Это безосновательная клевета в адрес наших людей, которые выполняют свою работу добросовестно и профессионально".



"После того, как Михаил стал игроком "Челси", клуб направил письмо Федерации с требованием, чтобы ему не давали никаких препаратов в сборной".



"Персонал сборной выполнил это требование. Главный тренер Сергей Ребров также разрешил Михаилу работать с двумя персональными специалистами по время сборов. Именно эти люди следили за его режимом и восстановлением, помогая с его ежедневной рутиной".



"Если Михаил может подтвердить свои слова доказательствами, пускай предоставит их. Если таких доказательств не существует, я ожидаю, что он публично отзовет свои обвинения и извинится перед людьми, чьи добросовестность и профессионализм были поставлены под сомнение", — приводит заявление Шевченко The Athletic.