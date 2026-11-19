Спортивный директор испанской "Барселоны" Деку вынес вердикт насчет постоянного трансфера защитника Рональда Араухо в "Ливерпуль".

Минувшим летом "Ливерпуль" взял Араухо в аренду у "Барселоны" с опцией выкупа. Этот трансфер стал сюрпризом, учитывая статус Рональда как капитана каталонского клуба.



Араухо быстро освоился в "Ливерпуле", утвердившись основным правым защитником команды Андони Ираолы, и все идет к тому, что 27-летний уругваец уже не вернется в "Барселону", но Деку отнюдь не кусает локти.



"Рональд Араухо и "Ливерпуль"? Это вопрос для следующего лета. Я рад за него".



"Он лидер, у нас хорошие отношения, и мы уважаем его решение. Важнее всего видеть его счастливым, и если он решит остаться в "Ливерпуле", если все продолжится в том же духе, нас это устроит, и мы будем счастливы, потому что это сработало для него".



"Кроме того, немного денег нам бы не повредили", — сообщил Деку Tot Costa.