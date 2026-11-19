Рулевой "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заявил, что его команда отправится к "Ливерпулю" за победой.

Дебют Почеттино на тренерском мостике "Юнайтед" назначен на ближайшее воскресенье, когда "красные дьяволы" сыграют в гостях у "Ливерпуля".



"Юнайтед" выиграл лишь один из 10 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев скромный "Ипсвич", однако Почеттино все равно помышляет о том, чтобы вернуться домой с тремя очками.



"Думаю, это возможность. Для меня честь быть главным тренером "Манчестер Юнайтед", и, думаю, мы не можем терять время даром".



"Нам нужно быть готовыми сражаться в воскресенье. Сейчас не время думать об отдыхе, не время думать о сне. Это время, чтобы подготовиться во всех отношениях, чтобы в лучшем состоянии сыграть на "Энфилде".



"Мы отправимся на "Энфилд" с мыслью о победе и о том, чтобы быть смелыми, быть "Манчестер Юнайтед".



"Нам нужно убедиться, что мы будем смелыми, будем владеть инициативой, сыграем без страха и дадим бой такой хорошей команде, как "Ливерпуль", — сообщил Почеттино MUTV.