Почеттино: "Отправимся к "Ливерпулю" с мыслью о победе"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заявил, что его команда отправится к "Ливерпулю" за победой.
Дебют Почеттино на тренерском мостике "Юнайтед" назначен на ближайшее воскресенье, когда "красные дьяволы" сыграют в гостях у "Ливерпуля".
"Юнайтед" выиграл лишь один из 10 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев скромный "Ипсвич", однако Почеттино все равно помышляет о том, чтобы вернуться домой с тремя очками.
"Думаю, это возможность. Для меня честь быть главным тренером "Манчестер Юнайтед", и, думаю, мы не можем терять время даром".
"Нам нужно быть готовыми сражаться в воскресенье. Сейчас не время думать об отдыхе, не время думать о сне. Это время, чтобы подготовиться во всех отношениях, чтобы в лучшем состоянии сыграть на "Энфилде".
"Мы отправимся на "Энфилд" с мыслью о победе и о том, чтобы быть смелыми, быть "Манчестер Юнайтед".
"Нам нужно убедиться, что мы будем смелыми, будем владеть инициативой, сыграем без страха и дадим бой такой хорошей команде, как "Ливерпуль", — сообщил Почеттино MUTV.
19.11.2026 20:00
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