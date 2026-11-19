Маурисио Почеттино признался, что его любовь к "Манчестер Юнайтед" началась с финала Лиги Чемпионов 1999 года.

В то время, 27 лет назад, Почеттино был игроком "Эспаньола", который базируется в Барселоне, всего в нескольких километрах от "Ноу Камп", где и проходил финал Лиги Чемпионов между "Юнайтед" и "Баварией".



В том матче "Юнайтед" вырвал победу 2:1 благодаря голам Тедди Шерингема и Оле Гуннара Сульшера в компенсированное время, а находившийся на трибунах Почеттино по-настоящему проникся величием сэра Алекса Фергюсона и его клуба.



"Я был в Барселоне на том финале. То был легендарный финал Тони Хименес (новый тренер вратарей МЮ) тоже там был. Мы кричали, поддерживая "Манчестер Юнайтед". Я был так рад увидеть "Манчестер Юнайтед".



"В такого рода матче ты остаешься сидеть на своем месте, потому что тебе так интересно смотреть игру. То был удивительный матч".



"А что случилось в концовке... Той команде невозможно не симпатизировать, не так ли?"



"То было удивительное воспоминание, которое заставило меня уделить больше внимания "Юнайтед", Фергюсону и игрокам там, все они являются легендами".



"На мой взгляд, Фергюсон — лучший тренер в истории спорта. Я всегда им восхищался, и у меня была возможность встретиться с ним, когда мы тренировали "Саутгемптон" и играли на "Олд Траффорд" в 2013 году. Да, это было исполнение мечты. А затем мне довелось встретиться с ним в ресторане в Лондоне".



"Быть теперь главным тренером здесь — это честь и привилегия. Это ответственность, которая порождает максимальную энергию в моем организме, потому что я испытываю огромный восторг", — цитирует Почеттино официальный веб-сайт "Юнайтед".