Премьер-Лига официально подтвердила ключевые даты следующего, 2027/28, сезона.

Как следует из опубликованного заявления, стартовый матч сезона Премьер-Лиги 2027/28 будет сыгран в пятницу, 13 августа 2027.



Заключительный, 38-й тур, будет сыгран в воскресенье, 21 мая 2028. Как и обычно, все матчи пройдут в одно время.



33 из 38 туров придутся на уикенды, остальные пять будут сыграны в мидуик. Сезон Премьер-Лиги 2027/28 завершится за одну неделю до финала Лиги Чемпионов.



Также Премьер-Лига учла жалобы команд на загруженность календаря в праздничный период, поэтому во время Рождества и Нового года никому не придется играть два матча в течение 60 часов.