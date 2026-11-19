Премьер-Лига подтвердила ключевые даты сезона 2027/28
Премьер-Лига официально подтвердила ключевые даты следующего, 2027/28, сезона.
Как следует из опубликованного заявления, стартовый матч сезона Премьер-Лиги 2027/28 будет сыгран в пятницу, 13 августа 2027.
Заключительный, 38-й тур, будет сыгран в воскресенье, 21 мая 2028. Как и обычно, все матчи пройдут в одно время.
33 из 38 туров придутся на уикенды, остальные пять будут сыграны в мидуик. Сезон Премьер-Лиги 2027/28 завершится за одну неделю до финала Лиги Чемпионов.
Также Премьер-Лига учла жалобы команд на загруженность календаря в праздничный период, поэтому во время Рождества и Нового года никому не придется играть два матча в течение 60 часов.
19.11.2026 17:00
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