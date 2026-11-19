Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заявил, что хочет создать "культуру" внутри своего нового клуба.

Накануне Почеттино впервые после своего назначения посетил базу "Юнайтед" в Каррингтоне, а уже сегодня полноценно приступил к подготовке к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



У Почеттино, разумеется, есть краткосрочные цели вроде предстоящего выезда на "Энфилд", но также Маурисио думает о глобальных вещах и хочет создать среду, в которой игроки будут раскрываться, ощущая лишь позитивное давление.



"Было бы ошибкой видеть текущий сезон. Нам нужно видеть потенциал этого клуба".



"Конечно, обстоятельства такие, какие есть, и нам нам нужно нести ответственность за эти обстоятельства. Но в то же время нам нужно понимать, что это игра, и для связи с игрой нам нужно чувствовать себя свободными".



"Игрокам нужно выражать свой талант. Нам нужно создать условия и платформу для игроков, чтобы проявлять себя. Работать с ними и постараться убрать давление — это самая важная вещь и наш приоритет сейчас".



"Давление должно порождать энергию, ответственность должна порождать энергию. Потому что иначе возлагать все давление и всю ответственность на ваши плечи — это чересчур тяжело. Когда у вас есть связь с игрой, эта связь возникает через ваш талант, и тогда вы чувствуете свободу, тогда вы чувствуете себя счастливыми, тогда вы хотите играть ради своих партнеров по команде, тогда вы хотите играть ради своей семьи, тогда вы хотите играть ради своего клуба, своих фанатов".



"Это то, что нам нужно создать всем вместе, и я думаю, мы обладаем удивительным персоналом — мы много говорили об этом сегодня. Затем нужно установить все принципы и идеи, создать свою собственную философию и начать с нуля".



"Думаю, обладая мощью этого клуба и поддержкой фанатов, мы сможем оказаться там, где заслуживаем быть".



"Самое важное — создать культуру. Создать привычки, принципы, и я думаю, это именно то, что мы хотим создать".



"Нам нужно устремить свой взор вперед и найти способ создать лучшие привычки и культуру, которые приблизят нам к тому, чтобы выигрывать каждый матч", — цитирует Почеттино официальный веб-сайт "Юнайтед".



