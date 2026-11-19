Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Айвен Тоуни может пропустить Евро-2028 из-за проблем с законом.

Минувшим летом Тоуни были предъявлены обвинения в избиении мужчины в ночном клубе в Лондоне. Сам инцидент случился еще в декабре 2025.



Из-за очереди, которая скопилась в судах, рассмотрение этого дела о нанесении Айвеном телесных повреждений было назначено только на 12 июня 2028 — через три дня после начала Чемпионата Европы.



В минувшую среду адвокат Тоуни посетил Королевский суд Саутуарка, чтобы попытаться перенести слушания, но это ходатайство было отклонено, прежняя дата осталась в силе, сообщает BBC.



Добавим, сейчас на счету Тоуни 10 матчей за сборную Англии. В этот международный перерыв главный тренер "трех львов" Томас Тухель Айвена не вызвал.