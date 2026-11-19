Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи планирует перейти в один из европейских топ-клубов.

Несмотря на то, что Крупи пропустил начало этого сезона из-за травмы, Эли Жуниор вновь заставил говорить о себе с помощью своего дебютного гола за сборную Франции в этот международный перерыв.



20-летний Крупи связывают с уходом из "Борнмута" в зимнее трансферное окно, называя целью для "Арсенала", однако Дэвид Орнстейн из The Athletic ожидает, что Эли Жуниор останется на южном побережье Англии минимум до конца этого сезона.



Во-первых, у Крупи есть контракт до 2030 года. А если "Борнмут" кого-либо и продаст в январе, то это скорее будет оцениваемый в 100 миллионов фунтов полузащитник Алекс Скотт, чье соглашение рассчитано только до конца следующего сезона.



Но даже летом 2027 Крупи будет готов разочаровать "Арсенал" и другие гранды Премьер-Лиги, потому что предпочитает уехать за рубеж, где в его услугах заинтересованы ПСЖ и "Барселона".