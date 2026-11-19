Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп признался, что хотел купить голкипера Марк-Андре Тер Штегена в "Ливерпуль".

34-летний Тер Штеген стал первым номером сборной Германии при Клоппе, оформив "клин-шит" в победном для немцев матче Лиги Наций против Голландии в минувший понедельник (5:0).



Как признается Клопп, их сотрудничество с Тен Штегеном могло начаться гораздо раньше, но Юрген так и не смог уговорить соотечественника бросить "Барселону", которая на этот сезон отправила Марк-Андре в аренду в "Аякс".



"Я всегда считал его исключительным голкипером, и я хотел пригласить его в "Ливерпуль", но он предпочел "Барселону". Я не держу на него обиду", — приводит слова Клоппа Daily Mirror.