"Арсенал" определил игрока, который может быть принесен в жертву ради приглашения полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

Продажа Скотта "Борнмутом" в январе или по окончании сезона выглядит неизбежной, потому что Алекс отказался от продления своего контракта, рассчитанного до лета 2028.



По информации Sky Sports, "Арсенал" готов произвести изменения в своей полузащите, высвободив место и ресурсы, для того, чтобы опередить "Челси" и "Ливерпуль" в борьбе за 23-летнего игрока сборной Англии.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже обсудил со спортивным директором Андреа Берта трансферные планы клуба на 2027 год, и "канонирам" придется избавиться минимум от одного своего полузащитника для приглашения Скотта.



Несмотря на упорные слухи насчет возможной продажи Мартина Субименди, наиболее вероятным кандидатом на выход из "Арсенала" является Микель Мерино.



В этом сезоне 30-летний испанец проигрывает конкуренцию в центре поля Деклану Райсу, Бруно Гимараэсу и Майлсу Льюис-Скелли, а его помощь в нападении больше не требуется.



Мерино отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, во время этого международного перерывая признавшись, что хочет получать больше игровых минут.



При этом Скотт оценивается "Борнмутом" в 100 миллионов фунтов, но Sky Sports полагает, что для приобретения Алекса хватит и 75-80 млн. фунтов плюс бонусы.