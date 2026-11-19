"Пэлас" забирает тренера "Челси" по стандартам
Тренер "Челси" по стандартным положениям Бернардо Куэва близок к переходу в "Кристал Пэлас".
На днях "Пэлас" подтвердил своим новым главным тренером Томаса Франка, который изъявил желание пригласить в свой штаб Куэву.
По информации BBC, сейчас "Пэлас" находится на пороге договоренности с "Челси" насчет компенсации за мексиканского гуру стандартов.
Франк прекрасно знает Куэву по совместной работе в "Брентфорде", где Бернардо трудился с сезона 2020/21 и до своего ухода в "Челси" перед стартом кампании 2024/25.
Несмотря на свою репутацию специалиста по стандартам, в "Пэлас" Куэва должен стать ассистентом главного тренера.
Помимо Куэвы, Франк хочет заполучить в свой тренерский штаб Андреаса Георгсона из "Тоттенхэма", но сделать это будет сложнее.
19.11.2026 11:00
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