"Лестер" прекратил сотрудничество со своим титульным спонсором BC Game после того, как букмекерская контора привлекла порноактрису в качестве амбассадора.

BC Game еще в прошлом сезоне стала титульным спонсором "Лестера", который ныне обитает в Лиге Один, третьем английском дивизионе.



Ранее в этом месяце BC Game представила своим амбассадором российскую актрису фильмов для взрослых Юлию Романову, которая известна ценителям жанра под псевдонимом Ева Эльфи.



"Лестер" был немедленно подвергнут критике своими болельщиками за связь с гемблингом и порнографией, и в конце концов клуб с "Кинг Пауэр" пришел к обоюдному решению прекратить сотрудничество с BC Game, сообщает BBC.



Тем болельщикам, которые после 21 октября приобрели клубную футболку с эмблемой BC Game на груди, "Лестер" пообещал произвести обмен или вернуть средства, даже если атрибутика будет ношеной или персонализированной.