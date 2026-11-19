Владельцы "Челси" переманили главного тренера "Суонси" Витора Матуша в французский "Страсбур".

Как и "Челси", "Страсбур" полностью принадлежит BlueCo. В последние годы две команды регулярно обменивались игроками, и именно у своего дочернего клуба в прошлом сезоне "синие" забрали главного тренера Лиама Росеньора.



После Росеньора, вызванного в "Челси" в январе, в "Страсбуре" успели поработать Гари О'Нил, летом ушедший в "Ипсвич", и Угу Оливейра, лишившийся работы после неудачного старта сезона.



На место Оливейры "Страсбур" сразу же назначил его соотечественника Матуша, выплатив "Суонси" компенсацию в районе 5 миллионов фунтов, сообщает BBC.



38-летний португалец, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", возглавлял "Суонси" с ноября 2025 и только недавно согласовал с клубом Чемпионшипа новый контракт до 2030 года, правда, не успев его подписать.



"Суонси" был на 20-м месте во втором английском дивизионе, когда Матуш брался за работу. Сейчас валлийский клуб находится в трех очках от вершины таблицы.



"Страсбур" в данный момент занимает 13-е место в Лиге 1, выиграв только три из 10 матчей чемпионата в этом сезоне.