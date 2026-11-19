Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино пообещал болельщикам своего нового клуба, что этот сезон будет "особенным".

Почеттино принимает "Юнайтед" в зоне вылета Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" выиграли лишь один из 10 матчей в этом сезоне английского первенства, а впереди у них выезд к "Ливерпулю".



Однако Почеттино отказывается признавать этот сезон потерянным и все еще надеется порадовать фанатов "Юнайтед".



"Привет, "красные", это Маурисио Почеттино. Я предвкушаю встречу с вами, парни. Я слышал так много хороших вещей насчет вас. Надеюсь, все мы будем счастливы нашей совместной работой и нашим взаимодействием".



"Это будет особенный сезон, в котором мы будем поддерживать своих игроков и подстегивать их сражаться на футбольном поле, чтобы добиваться результатов, которых мы заслуживаем".



"У меня полно энергии. Для меня честь быть тренером "Манчестер Юнайтед". И мы не теряем время даром. Нам нужно подготовиться, чтобы дать бой в воскресенье".



"Сейчас не время думать об остальном, не время думать о сне. Это время, чтобы подготовиться и быть уверенными, что мы сможем предстать на "Энфилде" в наилучшем состоянии", — сообщил Почеттино клубным медиа.