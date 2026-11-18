Назван шорт-лист целей "Юнайтед" на январь
"Манчестер Юнайтед" определился со своими целями на зимнее трансферное окно, планируя укрепить три позиции.
Изначально "Юнайтед" не собирался проявлять большой активности на трансферном рынке в январе, однако провальный старт сезона и незапланированная смена главного тренера подталкивают "красных дьяволов" к приобретениям.
Sky Sports ожидает, что "Юнайтед" окажет существенную поддержку Маурисио Почеттино на трансферном рынке и постарается подписать для своего нового главного тренера центрального защитника, левого защитника и нападающего.
Среди целей "Юнайтед" в центре обороны называются Калвин Бэсси из "Фулхэма" и Джаррад Брантуэйт из "Эвертона".
На левый фланг обороны, если заполучить Льюиса Холла из "Ньюкасл" не удастся, "Юнайтед" готов рассмотреть Энтони Робинсона из "Фулхэма", Алехандро Бальде из "Барселоны" и Райана Аит-Нури из "Манчестер Сити".
Что касается нападающих, то здесь "Юнайтед", вероятно, придется искать альтернативы Доминику Калверт-Левину, потому что тот собирается заключить новый контракт с "Лидсом".
А в качестве игроков, с которыми "Юнайтед" может попрощаться в январе, называются защитник Лисандро Мартинес и нападающий Джошуа Зиркзее.
18.11.2026 23:00
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