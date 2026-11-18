Названа окончательная стоимость, в которую "Манчестер Юнайтед" обошлось приглашение главного тренера Маурисио Почеттино и его помощников из сборной США.

В среду Почеттино приступил к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", прибыв на базу в Каррингтоне, а клуб официально подтвердил назначение пяти помощников Маурисио.



Все пятеро — Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес, Алек Скотт и Себастьяно Почеттино — прибыли из сборной США, как и сам Маурисио.



Контракт Почеттино с Федерацией футбола Соединенных Штатов содержал пункт об отступных, чем "Юнайтед" и воспользовался.



По информации talkSPORT, суммарно "Юнайтед" заплатил американской стороне 12 миллионов долларов (9 млн. фунтов) за Почеттино и его помощников.



Если говорить о незапланированных расходах, то еще около 5 млн. фунтов "Юнайтед" потратил на увольнение Майкла Кэррика.