Названа стоимость приглашения Почеттино и его помощников для "Юнайтед"
Названа окончательная стоимость, в которую "Манчестер Юнайтед" обошлось приглашение главного тренера Маурисио Почеттино и его помощников из сборной США.
В среду Почеттино приступил к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", прибыв на базу в Каррингтоне, а клуб официально подтвердил назначение пяти помощников Маурисио.
Все пятеро — Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес, Алек Скотт и Себастьяно Почеттино — прибыли из сборной США, как и сам Маурисио.
Контракт Почеттино с Федерацией футбола Соединенных Штатов содержал пункт об отступных, чем "Юнайтед" и воспользовался.
По информации talkSPORT, суммарно "Юнайтед" заплатил американской стороне 12 миллионов долларов (9 млн. фунтов) за Почеттино и его помощников.
Если говорить о незапланированных расходах, то еще около 5 млн. фунтов "Юнайтед" потратил на увольнение Майкла Кэррика.
18.11.2026 22:00
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