"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе из клуба пяти специалистов, которые помогали уволенному Майклу Кэррику.

В прошлый четверг было объявлено об увольнении Кэррика с поста главного тренера, а уже на следующий день "Юнайтед" анонсировал назначение на его место Маурисио Почеттино.



В эту среду Почеттино прибыл на базу в Каррингтоне, а "Юнайтед" сообщил о перестановках среди персонала, ассистирующего главному тренеру.



Таким образом, вслед за Кэрриком "Юнайтед" покинули Трэвис Биннион, Джонни Эванс, Стив Холланд, Крейг Моусон и Джонатан Вудгейт, которых клуб поблагодарил за "полную самоотдачу, преданность делу и профессионализм".



На их место пришли Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес, Алек Скотт и Себастьяно Почеттино. Первые двое становятся ассистентами, третий — тренером вратарей, четвертый — аналитиком, а старший сын Маурисио будет отвечать за физическую подготовку игроков.