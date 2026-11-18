Маурисио Почеттино официально приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Минувшей ночью Почеттино завершил свою работу со сборной США, отпраздновав победу 2:0 над Гаити. Сразу после матча в Цинциннати Маурисио на частном самолете отправился в Манчестер.



Днем в среду 54-летний приземлился в Манчестере и первым делом направился на базу "Юнайтед" в Каррингтоне, чтобы поприветствовать игроков и персонал.



"Большое вам спасибо, я очень рад оказаться здесь. Быть в этом удивительном клубе — это честь, это привилегия. Я предвкушаю начало работы", — коротко сообщил Почеттино клубным медиа.