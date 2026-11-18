Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино пообещал изменить расклад сил в городе.

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" обычно находился в тени у своих соседей из "Манчестер Сити", которые стали серийными завоевателями трофеев при своем бывшем наставнике Хосепе Гвардиоле.



После победы Почеттино со сборной США над Гаити минувшей ночью (2:0) бывший игрок "Сити" Дамаркус Бисли заявил, что "Манчестер — синий и всегда будет синим". Однако Маурисио собирается это оспорить.



"Вы еще увидите. Дайте мне время".



"Этот новый вызов — большой вызов, но это именно тот адреналин, который ты хочешь чувствовать".



"Нам нужно добавить здравого смысла... Мы знаем, что это не та ситуация, в которой заслуживает быть клуб вроде "Манчестер Юнайтед". У клуба удивительные фанаты".



"Настрой в том, чтобы учиться у всех. Тебе нужно быть открытым для новых идей, потому что, думаю, игроки могут учить нас каждый день, и теперь наш тренерский штаб гораздо лучше".



"В футболе имеет значение ваш настрой, имеет значение ваше отношение. Важно наладить связь, чувства и общение", — цитирует Почеттино Sky Sports.