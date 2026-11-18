Защитники "Ливерпуля" Джованни Леони и Конор Брэдли вернулись к полноценным тренировкам.

Перебравшись в "Ливерпуль" из "Пармы" в августе 2025, Леони получил травму крестообразных связок колена в своем дебюте за мерсисайдский клуб — против "Саутгемптона" в Кубке Лиги в сентябре прошлого года.



А Брэдли не играет за "Ливерпуль" с января, когда в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" Конор серьезно повредил колено, что, как и в случае с Леони, потребовало операции.



Однако в этот международный перерыв 19-летний итальянец и 23-летний североирландец возобновили тренировки с первой командой "Ливерпуля", сообщает Liverpool Echo.



Леони и Брэдли едва ли попадут в заявку "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье, но их возвращение в строй все равно является отличной новостью для главного тренера "красных" Андони Ираолы.



В то же время нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике продолжает восстановление после травмы ахилла, полученной в апреле.