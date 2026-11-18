Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) приняла единодушное решение о том, что "Арсеналу" следовало присудить пенальти против "Халла".

7 ноября "Арсенал" с трудом дожал "Халл", единственный гол забив во втором тайме усилиями своего капитана Мартина Эдегора (1:0).



В самом начале матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" нападающий "канониров" Кай Хаверце упал в чужой штрафной после того, как защитник "тигров" Нобель Менди явным образом схватил его за футболку.



Обратившись к VAR и сходив к монитору у бровки, рефери Фарай Халлам подтвердил фол на Хаверце, но пенальти не назначил, сославшись на то, что Кай находился в офсайде.



KMI же установила, что рефери и VAR не разобрались в хронологии событий. На самом деле Менди начал нарушать правила до того, как Хаверц оказался в положении вне игры.



Учитывая это, все пятеро членов комиссии проголосовали за то, что рефери и VAR ошиблись в этой ситуации, а "Арсеналу" следовало присудить пенальти.



Отметим, это уже третий раз в 10 первых турах нового сезона Премьер-Лиги, когда в отношении "Арсенала" принимают ошибочное решение насчет пенальти. "Канонирам" не был присужден 11-метровый против "Астон Виллы", а против "Сандерленда" в их ворота был назначен удар с точки. Впрочем, все три матча команда Микеля Артеты все равно выиграла.