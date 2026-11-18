Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Хуан Мата объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

Мата выступал за "Челси" после своего перехода из "Валенсии" за 23.5 млн. фунтов летом 2011. За два с половиной сезона на "Стэмфорд Бридж" Хуан выиграл Кубок Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



В январе 2014 "Челси" продал Мату в "Юнайтед" за 37.1 млн. фунтов, и с "красными дьяволами" Хуан добавил в свою коллекцию Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.



Мата покинул "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона 2021/22, затем поиграв за турецкий "Галатасарай", японский "Виссел Кобе" и австралийские "Уэстерн Сидней Уондерес" и "Мельбурн Виктори".



За сборную Испании Мата провел 41 матч, выиграв Чемпионат Мира 2010 года и Евро-2012, в финале которого он забил гол против Италии.