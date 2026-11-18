Полузащитник Амаду Онана заключил с "Астон Виллой" новый долгосрочный контракт.

25-летний Онана сыграв свыше 70 матчей за "Виллу" во всех соревнованиях после своего перехода из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов летом 2024.



В данный момент Онана восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, полученного в сборной Бельгии на Чемпионате Мира минувшим летом.



Впереди у Онана еще несколько месяцев восстановления, однако Амаду по-прежнему отводится важное место в планах главного тренера "Виллы" Унаи Эмери на будущее, что и подтверждает новый контракт.



Добавим, днем ранее новый контракт с "Виллой" также подписал 19-летний вингер Джордж Хеммингс, который в этом сезоне регулярно привлекается к матчам первой команды.