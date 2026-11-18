Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Инс назвал матч, когда он начал испытывать тревогу за "красных дьяволов" в этом сезоне.

Прямо сейчас "Юнайтед" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, и Инс считает это следствием того, что игроки "дьяволов" недостаточно трудятся и недостаточно бегают.



Как признается Инс, он начал испытывать тревогу, когда "Юнайтед" едва не проиграл "Фулхэму" в сентябре (1:1).



"Знаете, когда я начал испытывать тревогу? Когда они играли против "Фулхэма" на выезде".



"Фулхэм" развел с центра поля, после чего совершил 46 передач и нанес удар, и ни один игрок "Манчестер Юнайтед" не коснулся мяча".



"Что-то у них не в порядке. Дело не в том, каким образом они играют в футбол. Дело в том факте, что они очень медлительны и много передач совершают поперек".



"Но 46 передач соперника и ни одного касания мяча у вас — это нечто неслыханное. Это стало сигналом тревоги".



"Это тревожно. Они недостаточно упорно трудятся, недостаточно упорно бегают, не делают правильных вещей. Наверное, это и есть причина, почему они находятся там, где находятся", — цитирует Инса The Sun.