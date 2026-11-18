Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал главному тренеру "красных" Андони Ираоле не упускать возможность укрепить состав своей команды в зимнее трансферное окно.

Потратив свыше 200 миллионов фунтов на летние трансферы, Ираола довольно уверенно начал свою карьеру в "Ливерпуле".



От "Ливерпуля" не ожидают высокой активности на трансферном рынке в январе, однако Каррагер видит позиции, где усиление требуется безотлагательно.



"Я смотрю на это январское окно и думаю, что Андони Ираолне нужно взять и подписать желаемых игроков на определенные позиции, нежели ждать до лета".



"Он подписал контракт только два года, сам пожелав этого, и это нормально, но это означает, что каждое трансферное окно очень важно".



"На мой взгляд, в этом сезоне Ираоле нужно убедиться, что "Ливерпуль" будет в положении, чтобы в следующем сезоне по-настоящему побороться за титул. Поэтому каждое трансферное окно важно".



"Зоны крайних защитников — это те зоны, усиление на которых по-прежнему напрашивается в "Ливерпуле". Если найдется левый защитник, они должны попытаться сделать это в январе. Или подписать полузащитника, полузащитника определенного типа", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.