Каррагер советует Ираоле совершить приобретения в январе
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал главному тренеру "красных" Андони Ираоле не упускать возможность укрепить состав своей команды в зимнее трансферное окно.
Потратив свыше 200 миллионов фунтов на летние трансферы, Ираола довольно уверенно начал свою карьеру в "Ливерпуле".
От "Ливерпуля" не ожидают высокой активности на трансферном рынке в январе, однако Каррагер видит позиции, где усиление требуется безотлагательно.
"Я смотрю на это январское окно и думаю, что Андони Ираолне нужно взять и подписать желаемых игроков на определенные позиции, нежели ждать до лета".
"Он подписал контракт только два года, сам пожелав этого, и это нормально, но это означает, что каждое трансферное окно очень важно".
"На мой взгляд, в этом сезоне Ираоле нужно убедиться, что "Ливерпуль" будет в положении, чтобы в следующем сезоне по-настоящему побороться за титул. Поэтому каждое трансферное окно важно".
"Зоны крайних защитников — это те зоны, усиление на которых по-прежнему напрашивается в "Ливерпуле". Если найдется левый защитник, они должны попытаться сделать это в январе. Или подписать полузащитника, полузащитника определенного типа", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.
18.11.2026 13:00
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