Бывший вингер "Тоттенхэма" Крис Уоддл считает, что полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт должен метить в более серьезный клуб, нежели "Челси".

Ранее осенью стало известно, что Скотт окончательно отказался от нового контракта, а поскольку его действующий истекает в 2028 году, у "Борнмута" не остается выбора, кроме как продать Алекса в январе или следующим летом.



Претендентом номер один на Скотта принято считать "Челси", однако Уоддл советует 23-летнему игроку сборной Англии перейти в настоящий топ-клуб — вроде "Арсенала".



"Мне всегда нравился Алекс Скотт. Думаю, он славный, культурный игрок. Для меня нет сомнений, что за последние 18 месяцев этот парень вывел свою игру на новый уровень".



"Я следил за ним в "Бристоль Сити", и когда он был там, один его знакомый сказал мне, что он является фанатом "Тоттенхэма".



"Тоттенхэм" коллекционировал игроков на протяжении шести последних месяцев, но Алекс Скотт — игрок топ-уровня, который бы прошел в состав любой команды. Смогут ли они ("Тоттенхэм") его заполучить? Выглядит маловероятно, учитывая подписанных ими полузащитников летом".



"Судя по слухам, "Челси" проявляет наиболее сильный интерес к нему. Не хочу проявить неуважение к ним, но я думаю, он может замахнуться на большее. Думаю, он способен играть за крупнейшие команды в Европе: "Реал", "Барселону", "Баварию", ПСЖ, "Арсенал".



"Для меня этот парень выглядит игроком топ-уровня. Кажется, что он будет становиться только лучше. Если бы я был тренером или спортивным директором и нуждался бы в полузащитнике, я бы обратил внимание на него".



"Он совершенный полузащитник. Он может сыграть 10-го номера, "восьмерку" и "шестерку". Он дает вам немного всего. Он слегка напоминает мне Родри тем, как он берет мяч у центрального защитника и начинает созидать".



"Его хладнокровие и техника делают его выдающимся игроком для любой команды, которая ищет игрока, способного руководить полузащитой и контролировать темп", — цитирует Уоддла Evening Standard.