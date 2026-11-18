Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино введет регулярные тесты на содержание жира в организме своих игроков.

Победой 2:0 над Гаити минувшей ночью Почеттино завершил работу со сборной США и теперь направляется в Манчестер.



Почеттино всегда был известен как тренер, который повышенное внимание уделяет физической подготовке своих игроков. За это в штабе Маурисио отвечает его старший сын Себастьяно.



Почеттино уже отменил для игроков выходной на следующий день после матчей, а также, сообщает The Independent, 54-летний аргентинец будет регулярно проверять своих игроков на содержание жира в организме.



Это тестирование позволит Почеттино убедиться, что никто из игроков не набрал лишний вес и готов выдерживать нагрузки, которым Маурисио будет подвергать своих подопечных на тренировках.