Почеттино будет регулярно проверять игроков "Юнайтед" на жир
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино введет регулярные тесты на содержание жира в организме своих игроков.
Победой 2:0 над Гаити минувшей ночью Почеттино завершил работу со сборной США и теперь направляется в Манчестер.
Почеттино всегда был известен как тренер, который повышенное внимание уделяет физической подготовке своих игроков. За это в штабе Маурисио отвечает его старший сын Себастьяно.
Почеттино уже отменил для игроков выходной на следующий день после матчей, а также, сообщает The Independent, 54-летний аргентинец будет регулярно проверять своих игроков на содержание жира в организме.
Это тестирование позволит Почеттино убедиться, что никто из игроков не набрал лишний вес и готов выдерживать нагрузки, которым Маурисио будет подвергать своих подопечных на тренировках.
18.11.2026 11:00
Просмотров: 201
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: