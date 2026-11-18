Англия выразила желание принять у себя полуфиналы и финал Лиги Наций в этом сезоне.

Благодаря победе 2:3 над Испанией в минувшее воскресенье сборная Англии выиграла свою группу в Лиге Наций и теперь дожидается пятницы, когда состоится жеребьевка четвертьфинальных пар.



Каждый четвертьфинал будет сыгран в два матча, которые состоятся в марте, и среди возможных соперников англичан значатся Бельгия, Голландия и Норвегия.



А вот полуфиналы и финал запланированы на июнь и традиционно проводятся в одном месте. С момента запуска Лиги Наций в 2019 году поздние стадии соревнования у себя принимали Португалия, Италия, Голландия и Германия.



По информации BBC, на сей раз принять полуфиналы, финал и матч за третье место Лиги Наций хочет Англия. FA уже связалась с УЕФА и обозначила свой интерес, но также это сделали Испания и Франция.



FA все еще обсуждает возможные площадки для проведения этих четырех матчей с 9 по 13 июня, и есть сомнения, что "Уэмбли" будет доступен в указанные даты.



Обычно УЕФА рассматривает заявки только от тех стран, чьи сборные достигли четвертьфинальной стадии Лиги Наций.