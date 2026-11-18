Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заступился за защитника "красных дьяволов" Диогу Далота.

Далот выглядит одним из игроков, чья неважная игра в этом сезоне приговорила Майкла Кэррика к увольнению с поста главного тренера "Юнайтед".



Далота освистывали даже собственные болельщики "Юнайтед", однако Невилл видит более вероятных кандидатов на выход из клуба, нежели 27-летний португалец.



"Думаю, если мы соберем достойную четверку защитников, он будет в порядке. Сейчас ему приходится играть в шокирующе плохой четверке".



"В позиционном плане он не очень хорош. Он мог бы лучше действовать с мячом. Он мог бы лучше делать все, что он делает. Конечно, он мог бы. Я просто думаю, что Далот — это легкая мишень. Я правда так считаю".



"Я бы сперва избавился избавился от Мазрауи. Я бы сперва избавился от Мартинеса. Я бы сперва избавился от Де Лигта. И только потом можно подумать о Далоте".



"У Де Лигта одна проблема. Он не играет в футбол. Если игрок склонен к травмам и не играет в футбол, то этот игрок не может котироваться выше игрока, который играет каждую неделю и терпит неудачи. Вы хотите обладать тем, кто надежен и играет. Де Лигт должен уйти. Де Лигт. Мартинес, Мазрауи", — цитирует Невилла Daily Mail.