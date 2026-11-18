"Ливерпуль", наконец, пригласил полузащитника Алексиса Макаллистера к столу переговоров для обсуждения нового контракта.

Ранее в этом сезоне Макаллистер и его отец несколько раз говорили о том, что "Ливерпуль" пока не предлагал Алексису продлить его рассчитанный до 2028 года контракт.



Однако после возвращения Джулиана Уорда на должность спортивного директора "Ливерпуля" ситуация изменилась. Как сообщает авторитетный аргентинский журналист Сезар Луис Мерло, клуб сделал первый шаг и выразил желание сохранить Макаллистера.



В данный момент переговоры находятся на ранней стадии, и ближайшие недели покажут, сможет ли 27-летний полузащитник сборной Аргентины продлить свое пребывание за пределы следующего сезона.



В этом сезоне Макаллистер проявляет себя ключевым игроком команды Андони Ираолы, отметившись пятью голами во всех соревнованиях.