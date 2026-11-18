"Арсенал" готов сойтись в битве с "Барселоной" и ПСЖ за нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи.

"Арсенал" по-прежнему находится в поисках усиления своей атаки, не сумев обеспечить это во время летнего трансферного окна, и The Sun утверждает, что в преддверии января взор "канониров" устремлен на Крупи.



20-летний Крупи пропустил начало этого сезона из-за операции на стопе, но еще в конце октября вернулся на футбольное поле, а в этот международный перерыв забил свой дебютный гол за сборную Франции.



Крупи, забивший 13 голов в 33 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги, также вызывает серьезный интерес у "Барселоны" и ПСЖ, а "Борнмут" оценивает свою восходящую звезду в 100 миллионов фунтов.