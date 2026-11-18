Маурисио Почеттино долго шел к тому, чтобы возглавить "Манчестер Юнайтед" и, наконец, осуществил свою мечту после того, как руководство "красных дьяволов" согласовало условия расторжения его контракта с сборной США. Рассказываем о том, почему для аргентинца работа в клубе с "Олд Траффорд" всегда была высоким приоритетом.

Назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" готовилось целое десятилетие. Однако непосредственный путь к тому, чтобы он сменил Майкла Кэррика на этой должности, начался около двух недель назад — еще до выездного матча Премьер-Лиги против "Челси", состоявшегося 31 октября.



Именно тогда в "Юнайтед" узнали, что в контракте Почеттино с мужской сборной США по футболу прописана сумма отступных в размере 10 миллионов долларов (7.6 миллиона фунтов). С того момента руководство клуба сосредоточило свое внимание на 54-летнем аргентинце.



Это подробный рассказ о том, как Почеттино, наконец, получил работу, о которой давно мечтал, и почему в "Юнайтед" верят, что он принесет стабильность и успех после очередного периода турбулентности.



Как только в "Юнайтед" осознали, на каких условиях можно переманить Почеттино, Маурисио стал явным фаворитом среди кандидатов на замену Кэррику. Он дважды пытался получить должность в "Юнайтед" при разных руководствах (об этом позже), но в нынешних обстоятельствах он идеально подходил по ряду ключевых критериев: у него был опыт работы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, он умел развивать молодых игроков, обладал подходящим характером и навыками формирования клубной культуры. К тому же, что немаловажно, он сам был заинтересован в этой работе.



К тому моменту руководство "Юнайтед" также прощупывало почву насчет Унаи Эмери, который сейчас вновь перестраивает "Астон Виллу", одновременно добиваясь с ней успехов на внутренней арене и в еврокубках. Кандидатуру Эмери предлагали "Юнайтед" и раньше, а сэр Алекс Фергюсон, как известно, высоко ценит его тренерские качества.



Через посредников были проведены переговоры, в ходе которых "Юнайтед" выяснял стоимость возможного приглашения Эмери и его готовность возглавить команду. Однако 55-летний испанец (его интересы представляет агент Жорже Мендеш) обладает в "Астон Вилле" такой степенью контроля, которую вряд ли может предложить какой-либо другой клуб. В итоге вместо переезда в Манчестер Эмери начал обсуждать новый контракт с бирмингемцами — его нынешнее соглашение рассчитано до 2029 года.



4 ноября "Астон Вилла" предприняла необычный шаг: в своем аккаунте в соцсети X клуб опубликовал фотографию Эмери вместе с совладельцем и президентом Нассефом Савирисом, сообщив, что в этот день состоялись "позитивные переговоры, закрепившие твердые обязательства сторон на период после 2029 года".



В кругах, близких к "Юнайтед", бытует мнение, что интерес со стороны "дьяволов" лишь ускорил подписание нового контракта Эмери с "Астон Виллой". Почеттино же, напротив, всегда был открыт к диалогу.



Он уже много лет с большой симпатией отзывается о "Юнайтед". Еще в 1999 году он присутствовал на стадионе "Ноу Камп" в Барселоне (тогда он выступал за "Эспаньол" — другой клуб высшего дивизиона из этого города) и стал свидетелем легендарного "камбэка" "Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии". Кроме того, он открыто восхищается сэром Алексом Фергюсоном — знаковой фигурой в истории клуба с "Олд Траффорд".



За несколько дней до того, как возглавляемая им сборная США обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира, он даже публично озвучил свои планы относительно "Юнайтед". Как сообщает газета The Telegraph, во время интервью в отеле Ritz-Carlton в Лагуна-Нигел (недалеко от Лос-Анджелеса) Почеттино повернулся к своему давнему помощнику Хесусу Пересу и сказал: "Однажды твоя мечта сбудется. Ты отправишься в "Манчестер Юнайтед".



Приглашение Переса, которого считают ключевой фигурой в штабе Почеттино, а также остальных членов его команды — помощника тренера Мигеля Д'Агостино, тренера вратарей Антонио Хименеса, тренера по физической подготовке Сильвии Туйи Виньяс и спортивного специалиста Себастьяно Почеттино (31-летнего сына Маурисио) — потребует от "Юнайтед" дополнительных расходов. Общая сумма компенсации составит чуть более 12 миллионов долларов (9 миллионов фунтов).



На начальном этапе переговоров финансовый вопрос был для "Юнайтед" важным фактором, однако ситуация стала еще более сложной после поражения от "Челси" со счетом 2:0. Команда сыграла вничью 4:4 с "Виллой", после чего оказалась в зоне вылета Премьер-Лиги. Тот факт, что "Юнайтед" сейчас находит такие средства, вероятно, вызовет досаду у Кэррика: он мог бы использовать эти деньги на трансферы еще летом.



Сразу после Чемпионата Мира Почеттино мог достаться "Юнайтед" бесплатно: он был свободным агентом, так как его первоначальный двухлетний контракт с Федерацией футбола США (U.S. Soccer) истек после поражения от Бельгии в 1/8 финала 6 июля. Однако 3 августа он подписал новое соглашение, рассчитанное до 2030 года, в которое был включен пункт об отступных.



В то время в "Юнайтед" посчитали, что приглашать тренеров, работавших на Чемпионате Мира (включая Юлиана Нагельсманна из сборной Германии), нецелесообразно. К тому же, в клубе решили, что Кэррик заслуживает шанса: ведь после своего назначения на пост временного тренера в январе он сумел вывести команду в Лигу Чемпионов.



Тем не менее, для клуба это стало еще одним дорогостоящим просчетом — вслед за поспешными и затратными решениями по Эрику Тен Хагу, Рубену Амориму и спортивному директору Дэну Эшуорту. В общей сложности расходы на наем и увольнение этих ключевых сотрудников с 2024 года превысили 40 миллионов фунтов.



Став совладельцем "Юнайтед" в начале 2024 года, Рэтклифф отметил: "Если посмотреть на 11 лет, прошедших с момента ухода Дэвида Гилла и сэра Алекса, то можно увидеть целую череду тренеров — среди них были весьма достойные специалисты. Но никто из них не добился успеха и не продержался долго. И нельзя винить во всем только тренеров. Единственный вывод, который напрашивается: условия, в которых им приходилось работать, были неэффективными".



Впрочем, цена за нового главного тренера "Юнайтед" могла оказаться еще выше. По имеющимся данным, представители "Юнайтед" связывались с руководством "Брайтона" — клуба, чей взлет на вторую строчку турнирной таблицы Премьер-Лиги стал одним из главных событий сезона, — чтобы узнать о возможности приглашения их главного тренера Фабиана Хюрцелера.



Как сообщают несколько источников, владелец "Брайтона" Тони Блум заявил "Юнайтед", что такой переход обойдется в 15 миллионов фунтов. К тому же сам Хюрцелер — 33-летний немец, родившийся в США — намерен доработать текущий сезон в "Брайтоне", что делало его переход крайне маловероятным. Другие источники сообщили изданию The Athletic, что для его получения могла потребоваться сумма, значительно превышающая 15 миллионов фунтов.



И хотя Почеттино выглядел наиболее вероятным кандидатом, "Юнайтед" провел собрание, на котором обсуждались кандидатуры Почеттино, Эмери и Хюрцелера. Упоминалось и четвертое имя — Сеск Фабрегас.



Бывший капитан "Арсенала", ныне возглавляющий итальянский клуб "Комо", в октябре одержал впечатляющую победу со счетом 4:1 над "Юнайтед" в Лиге Чемпионов — результат, который фактически предопределил конец эпохи Кэррика. Исполнительный директор Омар Беррада высоко оценивает 39-летнего испанца еще с тех пор, как тот вывел "Комо" в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, однако дальше разговоров дело не пошло.



Из этих четырех кандидатов двое — признанные, опытные специалисты, а двое других — перспективные молодые тренеры. В "Юнайтед" пришли к выводу, что им нужен специалист именно из первой категории — более опытный наставник.



Еще до этого момента "Юнайтед" расширил круг поисков в рамках того, что в клубе назвали "тщательным анализом" позиции главного тренера. Процесс был запущен после домашнего поражения со счетом 0:3 от "Борнмута" 25 октября. На следующий день руководство обсудило положение Кэррика и просчитало возможные финансовые издержки, связанные с его увольнением и наймом другого специалиста. В конечном итоге было принято решение дать 45-летнему бывшему полузащитнику "Юнайтед" еще три матча (против "Челси", "Ромы" и "Астон Виллы"), чтобы он смог исправить ситуацию с результатами.



Параллельно клуб изучал рынок. В частности, состоялись контакты с Дидье Дешамом, который покинул пост главного тренера сборной Франции после Чемпионата Мира, завершив свой 14-летний период работы с национальной командой. Однако переговоры прошли неудачно: в "Юнайтед" сложилось впечатление, что Дешам лишь пытался усилить свои позиции для возможного переезда в Саудовскую Аравию. Еще в сентябре французская газета L'Equipe сообщала, что исполнительный директор клуба "Аль-Ахли" из Джидды Фабрис Боке предложил 58-летнему Дешаму трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов) за сезон.



Рассматривались и другие кандидатуры — в частности, Антонио Конте, самый именитый из тренеров, остающихся на данный момент без работы. Рэтклифф проявил интерес к 57-летнему итальянцу, учитывая его внушительный послужной список: титулы Премьер-Лиги и Серии А, завоеванные с четырьмя разными клубами. Однако другие представители "Юнайтед" сочли, что в сложившихся обстоятельствах Конте не является подходящим вариантом. Сам Антонио, как полагают, был бы не против возглавить команду, но для него принципиально важно обладать широкими полномочиями и чувствовать твердую поддержку.



Нужен был человек, способный держать игроков в узде — ведь они должны нести гораздо большую ответственность за результаты. Представители Антонио Конте сами связались с "Юнайтед", чтобы сообщить, что тренер доступен (он покинул "Наполи" по окончании прошлого сезона), однако клуб не проявил интереса и не стал вступать в переговоры.



Некоторые в клубе считали, что кандидатура Эдди Хау выглядит весьма убедительно — учитывая его успешную работу в "Борнмуте", а затем и в "Ньюкасле". По словам источников, спортивный директор "дьяволов" Джейсон Уилкокс изучал возможность приглашения 48-летнего англичанина, который покинул "Ньюкасл" в конце июля. Впрочем, дальше обсуждений дело не зашло, и в итоговый список претендентов Хау не попал.



Кристофер Вивель, директор "Юнайтед" по подбору персонала, симпатизировал 39-летнему Юлиану Нагельсманну, который остался без работы после ухода из сборной Германии (после их раннего вылета с Чемпионата Мира). Однако приглашать тренера, который не имеет опыта работы в Премьер-Лиге, в нынешней сложной ситуации "Юнайтед" было бы слишком рискованно. Также в какой-то момент всплывало имя 44-летнего Себастьяна Хенесса из немецкого "Штутгарта" — он тоже никогда не работал в английском футболе.



В конечном счете все пути вели к Почеттино. По мнению некоторых источников, его назначение стало следствием того, что братья Джоэл и Аврам Глэйзеры — представители американской семьи, остающейся мажоритарным акционером клуба — вновь усилили свое влияние (после того как в феврале 2024 года в клуб пришел Рэтклифф). Утверждается, что именно Глэйзеры настояли на кандидатуре Почеттино.



Некоторые сотрудники клуба полагают, что, приступив к работе, Почеттино получит гораздо больше полномочий, чем предполагает его официальная должность главного тренера — фактически он возьмет на себя роль "менеджера" в классическом британском понимании этого слова.



Почеттино считается человеком, с которым легко найти общий язык — об этом свидетельствуют его пятилетние рабочие отношения с Даниелем Леви, занимавшим пост президента "Тоттенхэма". В то же время люди, хорошо знающие аргентинца, отмечают, что он, наверняка, захочет играть значимую роль в процессе подбора игроков.



Возвращение Почеттино в английский футбол состоится после завершения второго (и последнего в текущую международную паузу) матча сборной США — против Гаити в Цинциннати (штат Огайо). Свой дебютный матч во главе "Юнайтед" Почеттино проведет в крайне сложных условиях: в ближайшее воскресенье команде предстоит выезд к принципиальному сопернику в лице "Ливерпуля". Таким образом, у нового тренера будет всего три тренировки, чтобы познакомиться с игроками, которые достались ему от Кэррика.



Это назначение стало кульминацией давнего интереса, который берет свое начало еще в 2016 году. Тогда Почеттино был одним из претендентов на пост главного тренера вместо Луи Ван Галя, однако Аврам Глэйзер настоял на том, что "Юнайтед" нужен специалист с опытом завоевания крупных трофеев, в результате чего на эту должность был назначен Жозе Моуринью.



В 2022 году, когда Почеттино возглавлял ПСЖ, он вошел в число двух финальных кандидатов на пост главного тренера "Юнайтед". Однако выбор пал на Эрика Тен Хага, который представил детальный тактический план для самых разных игровых ситуаций. По словам источников, участвовавших в том процессе, Почеттино, вероятно, полагал, что его прежние достижения говорят сами за себя, и оказался не столь готов к жестким требованиям самого собеседования, как Тен Хаг. Подход Почеттино был сосредоточен на формировании культуры и сплочении коллектива, но в "Юнайтед" сочли, что стратегия Тен Хага в тот момент лучше подходит клубу.



Почеттино также проходил собеседование в 2024 году, уже при нынешнем руководстве, когда Беррада и Уилкокс только начинали свою работу в "Юнайтед". По итогам той беседы обе стороны пришли к выводу, что сотрудничество вряд ли возможно. В финальный шорт-лист тогда попали Томас Тухель и Роберто Де Дзерби, однако в итоге было принято решение оставить Тен Хага еще на полгода.



Сообщалось, что Почеттино был эмоционально истощен после непростых периодов работы в ПСЖ и "Челси" и находился далеко не в лучшей форме. И хотя в США он смог восстановить силы, его назначение спустя два года после тех событий стало своего рода неожиданным поворотом. В пятницу, на пресс-конференции перед своим предпоследним матчем во главе сборной США (завершившимся в субботу победой над Гаити со счетом 6:0), Почеттино отметил, что именно опыт работы с Федерацией футбола Соединенных Штатов помог ему вернуть мотивацию.



В U.S. Soccer поначалу надеялись, что Почеттино удастся убедить остаться. Это было обусловлено его глубокой вовлеченностью в долгосрочное планирование, возможностью работать на недавно построенной тренировочной базе, а также перспективой развить тот оптимизм, который возник в преддверии Чемпионата Мира.



Сообщалось также, что ему и его супруге пришелся по душе ритм жизни в Штатах — он позволял проводить больше времени с семьей, что стало особенно актуально после недавнего рождения внуков. Эмоциональная пресс-конференция Почеттино в пятницу утром показала, что решение покинуть свой пост далось ему нелегко; подтверждением тому служит и его готовность довести до конца двухматчевое противостояние с Гаити в четвертьфинале Лиги Наций КОНКАКАФ, прежде чем отправиться в Манчестер.



Его представители дали понять руководству "Юнайтед", что для освобождения тренера от обязательств перед американской стороной потребуется выплата полной суммы отступных, прописанных в контракте. Благодаря этому Федерация получила значительную компенсацию по соглашению, которое было подписано всего три месяца назад.



Впрочем, в глубине души даже высшее руководство Федерации футбола США понимало: звонок с "Олд Траффорд" — это всегда серьезное испытание для их планов. Во время работы в Штатах Почеттино открыто говорил руководителям, что есть несколько элитных клубов, возглавить которые является его давней мечтой, и "Манчестер Юнайтед" всегда значился в этом списке. Начиная со второй половины дня во вторник, оставалось лишь уладить финансовые вопросы и формальности, хотя официальный запрос от "Юнайтед" в адрес Федерации поступил только на следующий день.



В течение двух дней на этой неделе — во вторник и среду, — пока Майкл Кэррик руководил тренировками команды, на экранах телевизоров на тренировочной базе транслировали выпуски Sky Sports News, где довольно неловко обсуждали скорое прибытие Почеттино. Несомненно, когда он по-настоящему приступит к работе, в "Юнайтед" нагрянет еще больше телекамер.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru