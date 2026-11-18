"Манчестер Сити" ведет переговоры с правым защитником Матеушем Нунешем о новом контракте.

Нунеш выступает за "Сити" после своего перехода из "Вулверхэмптона" в 2023 году за 53 миллиона фунтов.



Изначально Нунеш прибыл в "Сити" как полузащитник, однако бывший главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перевел подопечного на позицию крайнего защитника, объяснив это тем, что Матеуш недостаточно умен для игры в центре поля.



Сейчас Нунеш приближается к рубежу в 150 матчей за "Сити", и клуб с "Этихад" настроен продлить сотрудничество с 28-летним португальцем бразильского происхождения.



Как сообщает ESPN, переговоры о новой сделке уже ведутся, но пока не находятся в продвинутой стадии. Действующий же контракт Нунеша с "Сити" рассчитан до 2028 года.



Добавим, в этом сезоне Нунеш принял участие в девяти матчах Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов за "Сити", не совершив ни одного результативного действия.