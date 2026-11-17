Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье уже заключил со своим клубом новый контракт до 2032 года.

Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" продвигается в переговорах с Инкапье о продлении сотрудничества.



Как сообщает The Athletic сейчас, Инкапье уже заключил новую сделку, получив дополнительные 12 месяцев и прибавку к зарплате.



Инкапье великолепно проявил себя в прошлом сезоне, будучи арендованным у "Байера". Пьеро сыграл 39 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, завоевав с "канонирами" титул Премьер-Лиги и достигнув финала Лиги Чемпионов, после чего был выкуплен у клуба из Леверкузена.



Таким образом, Инкапье стал первым в "Арсенале" игроком, заключившим новый контракт с тех пор, как то же самое сделал главный тренер Микель Артета в октябре. За 24-летним эквадорцем должны последовать Деклан Райс, Юрриен Тимбер и Давид Райя.