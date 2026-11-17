Инкапье связал свое будущее с "Арсеналом" до 2032 года
Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье уже заключил со своим клубом новый контракт до 2032 года.
Ранее днем появилась информация, что "Арсенал" продвигается в переговорах с Инкапье о продлении сотрудничества.
Как сообщает The Athletic сейчас, Инкапье уже заключил новую сделку, получив дополнительные 12 месяцев и прибавку к зарплате.
Инкапье великолепно проявил себя в прошлом сезоне, будучи арендованным у "Байера". Пьеро сыграл 39 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, завоевав с "канонирами" титул Премьер-Лиги и достигнув финала Лиги Чемпионов, после чего был выкуплен у клуба из Леверкузена.
Таким образом, Инкапье стал первым в "Арсенале" игроком, заключившим новый контракт с тех пор, как то же самое сделал главный тренер Микель Артета в октябре. За 24-летним эквадорцем должны последовать Деклан Райс, Юрриен Тимбер и Давид Райя.
17.11.2026 23:00
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