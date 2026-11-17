Защитник "Ньюкасла" Малик Тиав был включен в список целей "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно.

Тиав утвердился ключевым игроком "Ньюкасла" после своего перехода из "Милана" за 34.3 млн. фунтов летом 2025, а также Малик заслужил доверие нового главного тренера сборной Германии Юргена Клоппа.



Тиав выделяется отличными физическими данными и хладнокровием при владении мячом, а благодаря своей скорости может обороняться на большом пространстве, настигая соперника, и эти качества приглянулись "Юнайтед" и ряду топ-клубов в Европе.



Как сообщает TEAMtalk со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", "красные дьяволы" считают 25-летнего Тиава реалистичной целью на зимнее окно.



"Ньюкасл" находится в сильном переговорном положении благодаря рассчитанному до 2029 года контракту и прежде оценивал Тиава в 80 млн. фунтов, что соответствует уровню элитных защитников на текущем трансферном рынке.



"Ньюкасл" не собирается блокировать карьерный прогресс Тиава, но предпочел бы сохранить своего ведущего защитника хотя бы до конца сезона.