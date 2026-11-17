Турецкий "Бешикташ" обдумывает приглашение защитника "Манчестер Юнайтед" Маттейса Де Лигта в зимнее трансферное окно.

Де Лигт лишь в октябре вернулся в строй, предыдущие 10 месяцев пропустив с потребовавшей операции травмой спины.



Учитывая свою форму после столь длительного отсутствия, Де Лигт видится аутсайдером среди центральных защитников "Юнайтед".



Положение 27-летнего голландца может только усугубиться, если новый главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино осуществит задуманное и приведет новичков в линию обороны в январе.



Этой ситуацией готов воспользоваться "Бешикташ", который, как утверждает TEAMtalk, хочет взять Де Лигта в аренду на вторую половину сезона.



Возможность обеспечить себя регулярной игровой практикой с помощью перехода в "Бешикташ" выглядит привлекательно для Де Лигта, однако "Юнайтед" будет готов отпустить Маттейса, только когда обзаведется заменой.



Источник добавляет, что в данный момент "Юнайтед" оценивает Де Лигта, чей контракт рассчитан до лета 2029 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, в 25 миллионов фунтов.