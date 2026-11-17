Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что помышлял о самоубийстве во время "низшего момента" своей карьеры в клубе с "Олд Траффорд".

Несмотря на огромные успехи на футбольном поле с "Юнайтед", за пределами поля Руни имел дело с огромными психологическими проблемами.



Особенно тяжело Руни было после того, как он впервые стал отцом. Иногда Уэйн по два дня сидел дома и употреблял алкоголь.



"Я могу оглянуться назад и сказать, что я вел себя эгоистично, но я знал, что прохожу через нечто, чем мне очень сложно справиться. Я не хотел, чтобы (сын) Кай видел меня таким, поэтому я также и прятался".



"Я дошел до того, что задумывался о суициде. Ты просто не хочешь ни с кем находиться. Я не хотел видеть людей на улицах. Я не хотел ходить по магазинам".



"Мне всегда было комфортно на футбольном поле, но с остальным мне было очень сложно справиться".



"Ты не хочешь показывать какую-либо слабость, поэтому ты пытаешься маскировать это".



"И хотя я знал свое положение, мне было сложно по-настоящему это признать. Я чувствовал, что повел бы себя не по-мужски, сделав это".



"Я разговаривал с терапевтом, пытаясь разобраться в том, что со мной происходит, потому что, когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что был на пике своей карьеры. Я едва женился, у меня едва родился сын. Это должен был быть счастливейший момент в моей жизни, и он таковым не был".



"То был, наверное, мой низший момент из-за эгоистичных поступков, которые я совершал", — цитирует Руни Sky Sports.