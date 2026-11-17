Первым приобретением Томаса Франка на посту главного тренера "Кристал Пэлас" может стать легенда "орлов" Уилфрид Заха.

Накануне "Пэлас" подтвердил назначение Франка на место уволенного Пьера Сажа, подписав с Томасом контракт до 2029 года.



TEAMtalk ожидает, что Франк будет иметь большое влияние на трансферы "Пэлас". Клуб позволит Томасу самому решить, вернется ли доступный свободным агентом Заха на свой пятый срок на "Селхерст Парк".



Контракт Захи с "Галатасараем" истек в конце прошлого сезона. С минувшего лета Уилфрид тренируется на базе "Пэлас", однако Саж был против воссоединения с игроком сборной Кот-д'Ивуара, с которым ему довелось поработать в "Лионе".



С увольнением Сажа ситуация 34-летнего Захи, чей мурал находится близ стадиона "Пэлас", может измениться, но последнее слово будет за Франком.