"Арсенал" продвигается в переговорах с Инкапье о новом контракте
"Арсенал" продвигается в переговорах со своим защитником Пьеро Инкапье о новом контракте.
Отыграв прошлый сезон за "Арсенал" на правах аренды из "Байера", минувшим летом Инкапье был выкуплен "канонирами" по заранее оговоренной цене в 40 миллионов евро (33 млн. фунтов).
Инкапье сыграл 47 матчей за "Арсенал" с учетом всех соревнований, включая 39 в прошлом сезоне. 24-летний эквадорец помог команде Микеля Артеты завоевать титул Премьер-Лиги и достичь финала Лиги Чемпионов.
От действующего контракта Инкапье остается еще более четырех лет, однако "Арсенал" собирается дать Пьеро дополнительные 12 месяцев, а также прибавку к зарплате, сообщает BBC.
В ближайшее время "Арсенал" должен подтвердить подписание новых контрактов с Декланом Райсом, Юрриеном Тимбером и Давидом Райей. Также "канониры" готовятся начать переговоры с Риккардо Калафьори о продлении сотрудничества.
17.11.2026 17:00
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